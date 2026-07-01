「今どう反応するのが正解なんだろう」――。

会議中、誰かの発言に微妙な沈黙が流れるのを感じたり、周囲を見回して空気をうかがったりした経験があるビジネスパーソンは少なくないでしょう。日本経済新聞社とJob総研が2025年に実施した「職場会議の実態調査」では、会議に不満を感じている人が約7割にのぼり、「発言しづらい」「議論が深まらない」といった声も多く見られました。

働き方やコミュニケーションの形が変化する中で、「何となく気まずい会議」に疲れを感じる場面は、以前より増えているのかもしれません。そこで本連載では、マイナビニュース会員が実際に経験した「気まずい会議」を漫画形式で紹介します。違和感を覚えたり、微妙な空気を感じたりしたエピソードを参考にしながら、よりよい会議の場づくりに役立ててみてください。

「ミスがあれば指摘していいぞ」と上司は言ったけれど……

自ら意見や質問を促しておきながら、いざしてみたら「何で聞いてくんの?」オーラを全開に放ってくる上司、あなたの周りにもいませんか?

「その顔、フキハラですよ……!」とツッコミたくなるような表情でにらみをきかされたら…気まずいですよね……。

一條マサヒデ いちじょうまさひで 原作者として幅広い作品の原作を手掛ける。主な担当作品は『B.B.Joker』『4ジゲン』/にざかな 『殺し屋さん』/タマちく. 『原作さん』/一條マサヒデ 『きょうの思春期』/こだくさん 『角刈りすずめ』/KICHIJO 『2まいめ』/アサミジョー 『高倉くんには難しい』など。Xはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

藤本たみこ ふじもとたみこ 白泉社『月刊LaLa』でマンガ家としてデビュー。その後、イラストレーターとして児童書・WEB媒体・広告など幅広く活動中。主なイラストに主なイラストに『絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯(小学館)』『明日香さんは負けない(講談社)』『なりたい! が見つかるお仕事図鑑(朝日新聞出版)』など。オフィシャルサイトはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

会議に関するアンケート

調査時期: 2026年3月26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 400人

調査方法: インターネットログイン式アンケート