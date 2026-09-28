娘の夢を応援したいだけなのに――。ひとつの嫉妬が、すべてを腐らせる。 娘のダンス教室。楽しみで始めたはずなのに… いつのまにか嫉妬といじめが渦巻く世界になっていた。
『腐ったミカンは誰 ～いじめ・夢・嫉妬 娘のダンス教室で渦巻く黒い感情～』(脚本 ：リアコミ、漫画：シン・チョヨン/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
第5話(1)
次回、続きます。
夢に燃える娘、過熱していく母親たち…
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『腐ったミカンは誰 ～いじめ・夢・嫉妬 娘のダンス教室で渦巻く黒い感情～』(脚本 ：リアコミ、漫画：シン・チョヨン/KADOKAWA)
娘の夢を応援したいだけなのに――。ひとつの嫉妬が、すべてを腐らせる。
娘のダンス教室。楽しみで始めたはずなのに…
いつのまにか嫉妬といじめが渦巻く世界になっていた。
娘・せりの夢は、「アイドルになること」。
戸惑いながらも応援を決めた母だったが、K-POPダンススクールに“韓国大手事務所直結”の育成クラスが誕生したことで、母娘の日常は一変する。夢に燃える子どもたち。過熱していく母親たち。
友情はゆがみ、せりはいじめの標的に――。
娘を守りたい母と夢を諦めたくない娘。そして、「負け」を許せない母の執念。
さまざまな感情が交差するとき、その渦はやがて、“応援しているはずの母”の心さえも揺さぶっていく――
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