イケメンで出世頭の悠太と社内結婚した楓。可愛い娘も生まれて幸せいっぱい!…のはずなのだが、夫は妹の椿をほめてばかりでなんだかモヤモヤ。そんな時、元同僚から「妻が産後うつで育児放棄し、親権を悠太に渡し離婚した」という話が。しかも悠太のSNSには、新しい妻として、妹の椿が娘をあやしている姿が…。
『ねぇ、いつから私の妹好きだった?』(原作:リアコミ、漫画:ichiru/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
第1話
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夫が一番愛していたのは、私の妹
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『ねぇ、いつから私の妹好きだった?』(原作:リアコミ、漫画:ichiru/KADOKAWA)
ずっと好きだったのは「妹」!?夫と妹の裏の顔が明らかに!
イケメンで出世頭の悠太と社内結婚した楓。可愛い娘も生まれて幸せいっぱい!…のはずなのだが、夫は妹の椿をほめてばかりでなんだかモヤモヤしていた。
そんな時、お出かけ中に元同僚に遭遇。お茶をしていると、なんと産後うつで育児放棄し、親権を悠太に渡し離婚したと言うではないか! しかも悠太のSNSには、新しい妻が娘をあやしている写真もアップされているという。
信じられない思いで見てみると、そこには椿が娘をあやしている姿が…。
どういうことなのかと悠太に問い詰めると、本心がわかり――。
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