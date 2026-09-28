娘の夢を応援したいだけなのに――。ひとつの嫉妬が、すべてを腐らせる。 娘のダンス教室。楽しみで始めたはずなのに… いつのまにか嫉妬といじめが渦巻く世界になっていた。

『腐ったミカンは誰 ～いじめ・夢・嫉妬 娘のダンス教室で渦巻く黒い感情～』(脚本 ：リアコミ、漫画：シン・チョヨン/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

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