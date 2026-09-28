家庭菜園はコロナ禍以降ブームが続き、少しでも食費の節約のために……とチャレンジする方も。しかし初心者が増える一方で、苗を詰めすぎたり、水やりの加減を誤ったりと“あるある失敗”も急増中。

思わず共感してしまう家庭菜園のあるあるエピソードを、イラっとするネタや体験談をブログやInstagramに投稿している とりまるさん・ねこぽちゃさん(torimarunekopocha) が描いた漫画でご紹介します。

▶とりまるねこぽちゃさんの連載漫画『我が家のご近所トラブル』もマイナビニュースで掲載中!

「秋撒き頑張ってみた」春夏の反省を生かした結果…

▶前回のお話「家庭菜園、やってみたら…」