普段から目にはしているけど、名前がわからないものってありますよね。今回はそんな意外に知らないモノの名前をクイズ形式でご紹介。
これを知っていれば、あなたは雑学王かも!?
正月によく見るアレの名前は?
難易度:★★★☆☆
鏡餅がのっているこれは何という名前でしょう!?
――正解は次のページで!
