「必ずお前を人間のしがらみから救ってやる」古い伝説、双子の聖女と大悪女の物語。その双子の特徴をもって生まれた妹オーレリアと姉ディアナ。オーレリアは聖女としてもてはやされたが、ディアナは大悪女の生まれ変わりとして家族、そして周りからも虐げられてきた。そんなある夜会の日、妹の策略により窮地に陥ったディアナを、有名な「リルバーン公爵」を名乗る人物が救い出す。しかし彼の正体は実は人間ではなく魔人で――…!?

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人間嫌いの魔人と交わす密約…運命を切り開く、純愛ファンタジー。山鵺アヤが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『魔人公爵との秘密の契約～伝説の大悪女の生まれ変わりですが、魔人に溺愛されています～』より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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