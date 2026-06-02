どこかにいるかもしれない"お金の神様"と僕(金欠サラリーマン)のお話です。

【漫画】ぬいぐるみ部長

＼どこかにいる!?／✅『お金の神様』を一気読み

しりもと

しりもと

東京都出身。
漫画、イラストを中心に活動。
単行本『天才! サラリーマンしりもと』『しりもと』、LINEスタンプ
など、いろいろ発売中です。
ツイッター: @SHIRIMOTO
ホームページ: upan

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