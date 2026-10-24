とある地域で、不可解な“呪い”が発見された。人間の仕業とは思えない凄惨な現場に呼ばれたのは『解奇部』の二人組。「除霊」ではなく「怪奇の解説」を行うこの二人が、呪いについて一つ一つ解きほぐす中で垣間見えるのは忘れ去られたその地の過去や人間の本質だった──。

集英社「ウルトラジャンプ」連載『ハイこちら解奇部です』(シマ・シンヤ)第1巻より一部をご紹介します。

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『ハイこちら解奇部です』は、「ウルトラジャンプ」で連載、コミックス第2巻まで好評発売中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

(c)シマ・シンヤ/集英社