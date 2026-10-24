漫画アプリ「サイコミ」は、10月24日昼12：00より、よわよわ女子×つよつよギャルの日常ガールズコメディ『カースト上位に遊ばれて!! 〜ギャル3人に翻弄されてワタシどうなっちゃうの!?〜』(著・牡丹燈鬼)の連載を開始した。

上位存在・ギャルに目を付けられて…

新連載『カースト上位に遊ばれて!! 〜ギャル3人に翻弄されてワタシどうなっちゃうの!?〜』は、学校における上位存在、ギャルに目をつけられてしまって大ピンチ……と思ったら、優しく甘やかしてくれる!? よわよわ女子×つよつよギャルの日常ガールズコメディ。

担当編集からのおすすめコメント

社会につかれた皆さん、手軽に可愛いを摂取しませんか?ちいさくよわよわしい女の子がつよつよギャルにヨシヨシされてるの、見たくないですか?見たいですよね?そんなあなたにおすすめです!!!!!!

小さくても弱くても、頑張る子は可愛い。そんな主人公を引っ張ってくれる、おしゃれで明るいギャルたちに囲まれる明るく楽しい本作をごゆるりとお楽しみくださいませ!

試し読み『カースト上位に遊ばれて!! 〜ギャル3人に翻弄されてワタシどうなっちゃうの!?〜』

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