故郷も家族も、大事なものをすべて魔物に奪われた少年・シン。そんなシンを救ったのは、最高に強くてかっこいいパーティー【黎明の守護者】だった。「早く彼らの役に立ちたい」その一心で鍛錬を重ねてきたシンだが、ダンジョンの最奥で絶望を味わうことになる。

『外れスキル【無限再生】が覚醒して世界最強になった ～最強の力を手にした俺は、敵対するその全てを蹂躙する～』(八又ナガト・神代大志/ブックライブ)より、一部を抜粋してご紹介します。

つづく――



