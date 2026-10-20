とある地域で、不可解な“呪い”が発見された。人間の仕業とは思えない凄惨な現場に呼ばれたのは『解奇部』の二人組。「除霊」ではなく「怪奇の解説」を行うこの二人が、呪いについて一つ一つ解きほぐす中で垣間見えるのは忘れ去られたその地の過去や人間の本質だった──。
集英社「ウルトラジャンプ」連載『ハイこちら解奇部です』(シマ・シンヤ)第1巻より一部をご紹介します。
次回、続きます。
『ハイこちら解奇部です』は、「ウルトラジャンプ」で連載、コミックス第2巻まで好評発売中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。
『ハイこちら解奇部です』(シマ・シンヤ/集英社)
年齢不詳の凸凹バディが絡み歪んだ怪奇を解きほぐす、新解釈ホラー漫画！ とある地域で、不可解な“呪い”が発見された。人間の仕業とは思えない凄惨な現場に呼ばれたのは『解奇部』の二人組。彼らが行うのは「除霊」ではなく、「呪いの解説」。彼らが呪いについて一つ一つ解きほぐす中で見えてくるのは忘れ去られた過去や人間の本質――。この世の“呪い”をめぐる、凸凹バディの新解釈ホラー物語、開幕――!!
集英社「ウルトラジャンプ」連載、コミックス第2巻まで好評発売中です。
(c)シマ・シンヤ/集英社