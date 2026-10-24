いろいろな要因による障害を持つ未就学児の子どもを対象に、個々の特性に沿って発達を促し、自立の基礎を育む「療育」機関。児童発達支援のスクールで働き始めた新米保育士の山原は、そこで様々な生きづらさを抱えたこどもたちと向き合い、その成長に喜びを重ねながらも、各家庭が隠し持つ苦しさを目の当たりにしていく――。

Amazonkindleにて300万DL超を記録。Amazonインディーズランキングで連続首位を取り続ける超高評価療育漫画作品を『ニーチェ先生』のハシモトが商業誌版として再発進!

『エスプレッソ・コーラ 児童発達支援ももの木スクール』(漫画・ハシモト/原作・ほっかむりゆり子/監修・今西洋介)が描く、第1巻より一部をご紹介します。

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