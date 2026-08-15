夫・大地の地元に引っ越ししてきた主人公・上原芽衣。階下に住む坂下家の聖奈と年齢と境遇が近いこともあり、仲良くなる。しかし娘の手押し車から出る音をきっかけに、何者かにドアを叩かれることに。誰が一体ドアを叩いてるの? そして明らかになる階下の住人の秘密とは……!
LScomicのサブレーベル「幸せの裏側」、『階下の住人がドアをドンドン叩いてくる件 ～嫌がらせの連鎖～』(ねこじまいもみ/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
第3話(2)
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私の家のドアを叩くのは誰?
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『階下の住人がドアをドンドン叩いてくる件 ～嫌がらせの連鎖～』(ねこじまいもみ/KADOKAWA)
突然身に降りかかったご近所トラブル。私の家のドアを叩くのは誰?
夫・大地の地元に引っ越ししてきた主人公・上原芽衣。
階下に住む坂下家の聖奈と年齢と境遇が近いこともあり、仲良くなる。
しかし娘の手押し車から出る音をきっかけに、何者かにドアを叩かれることに。
誰が一体ドアを叩いてるの? そして明らかになる階下の住人の秘密とは……!
LScomicのサブレーベル「幸せの裏側」
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