韓国の5人組アイドルグループ・THE KINGが5月31日、東京・JOL原宿でミニライブを開催した。

JOLでライブを行ったTHE KING 撮影:島本絵梨佳

THE KINGは、2014年11月に「Destiny」でデビュー。韓国よりも先に中国やタイで活躍したことでも知られる。この日は、2部構成でライブを開催し、「I’m coming to you」「Knock Knock」「Makes me high」「Ocean and you」の計4曲を披露。合間には日本語を交えたトークで会場を盛り上げていた。

連載「JOL原宿で発見! 男性アイドルの原石たち」では、10代女子向けを中心とした“かわいい”の発信地・JOL原宿で行われるライブの中から、編集部が注目する男性アイドルをピックアップ。写真特集を通して「原石たち」の表情をお届けする。