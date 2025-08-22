漫画家・ネーム作家の秀さんと暮らす三匹の保護猫、レオくん、シロウくん、スイちゃん。甘えん坊の兄猫・レオくんは「この家の主は僕!」と思っているようですが……。Twitterで猫漫画を投稿している秀さんが綴る、レオくん視点の日々をお届けします。

→前回のお話はこちら

→無料でまとめて一気読み!

弟猫をいじめる兄猫、でも妹猫には…

→前回のお話はこちら

→無料でまとめて一気読み!