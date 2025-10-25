ブラック企業でいじめに遭い退職した千絵美(24)。家から一歩も出られず、一人暮らしの部屋は遂にゴミ屋敷と化した。そんな絶望する千絵美を救ってくれたのは、清掃会社「ゴミ屋敷専門パートナーズ」だった。
登録者数30万人超の大人気YouTubeチャンネルがコミック化!『ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報 レベルMAXの人生お片付け』(監修・著：ゴミ屋敷専門パートナーズ、漫画：もづこ/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
依頼がきっかけで「パートナーズ」でアルバイトをすることになった千絵美。今の自分を変えたいと覚悟を決め清掃作業に奮闘するが…その現場は壮絶なものばかり。だが自分と同じようにゴミ屋敷になってしまった依頼主と、それに寄り添い丁寧に片づけをしていくパートナーズの社長、そしてスタッフの姿を目の当たりにすることで、千絵美自身も少しずつ気づきを得て、成長していく――。
実際のゴミ屋敷清掃のエピソード事例をもとに、片付けや掃除のノウハウやアドバイスも紹介。部屋だけでなく心もととのう、リアルお片付けストーリー。
