近年、食料品や日用品、公共料金など、あらゆるものが値上がりし家計を直撃しています。そんな物価高が続くなか、少しでも負担を減らすため日々の生活にさまざまな節約術を取り入れている人も多いのではないでしょうか。
本連載では、マイナビニュース会員に聞いた節約エピソードを漫画形式で紹介。みんなの節約事情を漫画で読みながら、共感したり参考にしてみたりしてください。
コーヒーを飲むときに節約してみたものの……
節約に我慢はつきものですが、せっかくの至福のひとときが台無しになってしまうと虚しく感じますよね。節約を優先してそのまま飲むか、諦めて量を足して飲むか、どちらを選ぶかもまた悩ましいところです。節約を優先するにしても、我慢の日々が続くとストレスが溜まってしまうので、1日3杯飲むうちの1杯は通常量を入れる、といったように上手く調整するといいかもしれません。
節約を長続きさせるには?
「節約するぞ!」と意気込んで始めてはみたものの上手くいかない...と悩んでいる人もいるはず。節約術と一口に言ってもさまざまな方法があり、成功させるには自分に合った節約術を見つけることが大切です。
最近では、多彩な節約グッズが販売されているほか、SNSで節約術を紹介するアカウントなども増え、手軽に情報を入手できるようになりました。節約が長続きしない人は、こまめに情報取集を行ってあらゆる方法を試してみるといいかもしれません。色んな人の知恵を借りて、快適な節約ライフを送りましょう。
斉田直世さいだなおよ
調査時期: 2025年5月2日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート