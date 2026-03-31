「子どもは無理、私は“母親”になりたくないから…」金沢アサ、哲也夫婦は【DINKs】。共働きで子どもを意識的に作らない、持たない夫婦。ある日、アサは高校の同窓会で子持ちの同級生らの会話についていけず、居心地の悪い思いをした。 気落ちしたアサは哲也の「子どもはいなくていい」という言葉に慰められるが、その言葉と裏腹に、哲也には秘めたる思いがあった――。

『DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？』(北実知あつき/ぶんか社)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは、『DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？』(北実知あつき/ぶんか社)にてお楽しみください!



