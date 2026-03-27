「子どもは無理、私は“母親”になりたくないから…」金沢アサ、哲也夫婦は【DINKs】。共働きで子どもを意識的に作らない、持たない夫婦。ある日、アサは高校の同窓会で子持ちの同級生らの会話についていけず、居心地の悪い思いをした。 気落ちしたアサは哲也の「子どもはいなくていい」という言葉に慰められるが、その言葉と裏腹に、哲也には秘めたる思いがあった――。
『DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？』(北実知あつき/ぶんか社)より、一部を抜粋してご紹介します。
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つづく――
『DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？』(北実知あつき/ぶんか社)
「子どもは無理、私は“母親”になりたくないから…」 金沢アサ、哲也夫婦は【DINKs】。共働きで子どもを意識的に作らない、持たない夫婦。結婚して3年たつが、その考えは変わらなかった。 ある日、アサは高校の同窓会に参加する。子持ちの同級生らの会話についていけず、その上子無しのアサへの陰口も聞いてしまい、居心地の悪い思いをした。 帰宅後、気落ちしたアサは哲也の「子どもはいなくていい」という言葉に慰められる。 けれどその言葉と裏腹に、哲也には秘めたる思いがあったがアサはそれを知る由もなかった……!!