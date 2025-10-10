「桃生翠さん…残念ですがあなたは不妊症です」――ブライダルチェックで発覚した不妊症が原因で同じ会社の彼氏から別れを告げられた翠。しかも早々に元彼が社内の別の女性とイチャイチャしているところを見てしまい、不妊症が原因で別れたことも社内中に広まって身の置き所がなく会社を辞めざるをえなくなってしまった。そんな心身ボロボロの時に出会った年下のイケメンと一夜を共にして……!?

10月9日よりテレビ東京にて放送がスタートする木ドラ24「できても、できなくても」原作、コミックシーモアオリジナル漫画『できても、できなくても』(著・朝日奈ミカ)より一部をご紹介します。

(C) 朝日奈ミカ/シーモアコミックス