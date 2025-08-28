不動産営業会社フマホームで働く鈴木は、パワハラや労働基準法違反だらけのブラック企業ぶりに耐え兼ね、退職を決意する。3ヵ月後の退職が認められるが、翌日からいじめ同然の扱いを受け身も心もボロボロになってしまう。絶望する鈴木の前に「壊職代行」業者を名乗る女性が現れ――?
もちづきひいろ、田田田田が描く、コミックシーモアオリジナル漫画『壊職代行』より一部をご紹介します。
次回、続きます。
コミックシーモアにて好評配信中、『壊職代行』、気になった方はぜひチェックしてみてください。
『壊職代行』(もちづきひいろ、田田田田/シーモアコミックス)
不動産営業会社フマホームで働く鈴木（すずき）は、パワハラや労働基準法違反が日常的に行われるブラック企業ぶりに耐え兼ね、退職を決意する。3ヵ月後の退職が認められるが、翌日からいじめ同然の扱いを受け身も心もボロボロになり、さらに社長の策略でミスを起こすように仕向けられ、多額の賠償金を請求されてしまう。絶望する鈴木の前に静香（しずか）という女性が現れる。「壊職代行」業者を名乗る彼女は、「ブラック企業やブラック上司、代わりに『壊』します」と宣言し――？
コミックシーモアで好評配信中です。
(C) もちづきひいろ/田田田田/シーモアコミックス