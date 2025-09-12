不眠症の歯科衛生士・熊川怜望(くまかわさとみ)。彼女を不眠から救ったのは配信者「コウキ」の朗読だった。スパチャをして彼を推すことに生きがいを感じていたある日、「コウキ」と同じ声の「町田洸生」という患者の担当になり!? プロとして身バレせず“推し”ご本人の口の健康を守ることを誓う怜望は――

お疲れさま女子×金髪年下大学生の推して推される!? ほのキュンラブストーリー! コミックシーモアオリジナル漫画『洸生くんに推されるなんて聞いてません』(著・実村やこ)より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

⇒1話からイッキ読みする

コミックシーモアにて好評配信中、『洸生くんに推されるなんて聞いてません』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) 実村やこ/シーモアコミックス