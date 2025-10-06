「こんなブスでデブな私が美しいあなたを好きになったから、バチが当たったんだ――」コンプレックスの塊・夢子はある日、大事故にあう。なんとか一命を取り留めたが、目が覚めた彼女は超ポジティブに!? 恋に、仕事に、友情に……そして殺人未遂事件!? 読めば元気になるドタバタラブコメディー。

2025年10月よりTOKYO MX他にてアニメの放送が開始される、コミックシーモアオリジナル漫画『デブとラブと過ちと！』(著・ままかり)より一部をご紹介します。

また、現在マイナビニュースでは、作者・ままかり先生のインタビューも掲載中! アニメ化で話題の『デブラブ』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

『デブとラブと過ちと！』(ままかり/シーモアコミックス)

「こんなブスでデブな私が美しいあなたを好きになったから、バチが当たったんだ――」コンプレックスの塊・夢子はある日、大事故にあう。なんとか一命を取り留めたが、目が覚めた彼女はまるで人が変わってしまっていた!?

「これが…私…!? 超かわいい」以前と180度違う彼女に周囲は驚きと戸惑いを隠せない…。しかし、超ポジティブになった夢子によって環境は大きく変わっていく―。悩みやコンプレックスは誰にでもあるもの。それぞれのキャラが隠しているそれらを、夢子がぶった切っていく!!

恋に、仕事に、友情に……そして殺人未遂事件!? 読めば元気になるドタバタラブコメディー☆

