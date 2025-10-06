2025年10月6日よりTOKYO MX他にてアニメの放送が開始される、シーモアコミックスの人気作品『デブとラブと過ちと！』。2022年のテレビドラマ化に続き、自己肯定感MAXな超ポジティブ女子・夢子が今度はアニメで大活躍!?

原作漫画もアニメもさらに楽しめる、著者・ままかり先生のインタビューをお届けします。

10月6日よりアニメ化! 『デブとラブと過ちと！』

お菓子メーカーに勤める夢子は、事故をきっかけに記憶喪失になってしまう。コンプレックスの塊で自分が嫌いで仕方のなかった夢子は、目が覚めると超ポジティブで自己肯定感MAXな性格になっていた。

元の性格とは正反対な夢子に、周りは戸惑いを隠せずにいたが、夢子のポジティブでまっすぐな姿に少しずつ変化が訪れて――。恋に、仕事に、友情に！ちょっとだけ事件の香りも……? ドタバタ・オフィスラブコメディー!

10月6日よりTOKYO MXなどで放送開始、10月6日毎週月曜23:00～より、U-NEXT､アニメ放題､Lemino､アニメタイムズなど各配信サービスにて配信も行われます。

アフレコ現場の感想は…? ままかり先生インタビュー

―『デブラブ』こと、『デブとラブと過ちと！』。アニメ化が決定したときのお気持ちは?

ドラマの時もですが、本当にびっくりしました。自分の人生にこんなことが起こるなんて、と。冥土の土産が多すぎて持っていけるか不安です。ただただ、読んでくださった皆様や応援してくださる方々のお陰です。

―2022年にドラマ化もされています。今回のアニメ化について、ファンの方々の反応はいかがですか?

多くの方が喜んでくださっていると感じます。以前から「アニメになったらいいな」というお声もチラホラといただいておりましたので。

あとは2022年のドラマが本当に素晴らしかったので、アニメへの期待も大きいのではと個人的には思います。

―声優は、主人公・幸田夢子を遠藤綾さんが、結城圭介を内田雄馬さんが演じられます。キャスティングに関して、決まった時の感想を教えてください。

声優さんに疎い私でもお二人のお名前とご出演作はいくつか存じてあげておりましたので、そのような方々が担当してくださるなんて夢のようでした。「本当にいいんですか!?」と。

さらに内田雄馬さんにはED曲まで担当していただいているのですが、とても素晴らしい曲で……一日に3回は聴いてます。冥土の土産がまた増えてしまいました。どうしましょう。

―アニメ化にあたり、印象的なエピソードは?

2度ほどアフレコ現場にお邪魔させていただいたのですが、それはそれは貴重な体験でした!

まず声優さんのキャラクターの解釈が的確すぎて「プロってすごい……」と。また声だけでなく、身振り手振りだったり、台本にびっしり何かを書き込んでいる方もいらっしゃって、あらためて「声の演技」なのだなと感じました。

その他、監督をはじめアニメスタッフさんや音響さんなど、沢山の力が集まって作られていく様子に始終感動しっぱなしでした。

―事故で記憶を失くし超ポジティブになった夢子に、読者からは「パワーをもらえる」「夢子ちゃん最高」といった声が寄せられています。夢子のキャラクターができたきっかけを教えてください。

最初は個人的に「明るい女の子が描きたいなぁ」くらいで、記憶喪失や事件、不倫などのストーリーや設定に注視していた部分が大きかったです。

ですが夢子のキャラデザを揉んでいくうちにどんどん振り切っていったというか。元の性格の真反対どころか突き抜けちゃったら面白いんじゃないかということで固まっていきました。

あとは以前、うつ状態が続いていた時期に何度かカウンセリングを受けていたのですが、その時に知った「認知の歪み」について興味を持ちました。物事の受け取り方やものの見方をちょっと変えることで見える世界が変わるかも……? ということを表現してみたかったんだと思います。

―自己肯定感MAXな夢子はこうして作られていったのですね。各話やコミックスの表紙では、様々なファッションを楽しむ夢子も印象的です。「夢子のファッション」を描くときに意識していることは?

これと言って意識していることは無く、私自身が「かっこいい」「かわいい」「素敵」と思うファッションをそのまま夢子に着せている感じです。おっしゃる通り、夢子はおしゃれを楽しんでいるし、自分に自信を持っているので何を着せても、なんならほぼ裸体でもハマっちゃうんですよね。

―恋に仕事に頑張る夢子の周りにはたくさんの登場人物がいます。夢子以外に、先生がお気に入りのキャラクターは?

まずは夢子の同僚で、職場のアイドル的存在の美容番長・玉井ですね。勉強家で努力家な女の子なんて、それだけで応援したくなっちゃいます。作り笑顔で必死に居場所を守っていた玉井が夢子に思いを吐き出す第3話は、玉ちゃんを何とか救いたくて。お恥ずかしながら泣きながらネームを描いた思い入れのある回です。

そして夢子の上司である前園課長の妻・梨香子も案外嫌いじゃないです。私も"メンヘラ"な部分が無いとは言い切れないので……拗れに拗れた梨香子が今後どうなっていくのか、丁寧に描いていきたいです。

―原作ファンの方に向けて、アニメを楽しむためのポイントやメッセージをお願いします。

一昨年、アニメ化のお知らせをしてからようやく放送まで目前というところまで来ました!

アニメーターさんたちが一生懸命動かしてくださったキャラと、豪華な声優さんたちの素晴らしい演技に注目していただきたいです! 夢子たちがパワフルに動いて喋る様子をお楽しみください!

『デブとラブと過ちと！』は、コミックシーモアで先行配信中、今なら22巻まで無料。アニメは10月6日よりTOKYO MXや各種配信サイトで放送・配信がスタートします。気になった方はぜひチェックしてみてください。またマイナビニュースでも第1話の試し読みを掲載中です。