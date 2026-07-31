「まさか、自分がこんな修羅場に巻き込まれるなんて…」。恋人の浮気や裏切り、夫婦間の隠し事、金銭トラブル…。身近な人との間で起こる修羅場は、決してドラマの中だけの話ではありません。今回は、マイナビニュース読者を対象に「夫婦・恋人の修羅場」についてアンケートを実施。読者自身が体験した忘れられない修羅場や、友人・知人から見聞きした驚きのエピソードを紹介します。

別れるのか、許すのか、それとも思いもよらない選択をするのか——。あなただったら、どうしますか?

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身に覚えのない請求が…彼氏に確認すると返ってきた“まさかの一言”

彼女のクレジットカードを勝手に使い、ゲームに課金していた彼氏。お金がなかったとしても、無断で使っていい理由にはなりません。さらに気になるのは、「ごめん～」で済ませようとする軽すぎる態度です。

一度失われた信頼は、簡単には取り戻せないもの。あなたなら、この彼氏と今後も付き合い続けられますか?

意外と多い? 夫婦・恋人の泥沼修羅場

どんなに仲のよい夫婦やカップルでも、思わぬきっかけで関係がこじれることがあります。浮気や隠し事、ささいなすれ違いなど、修羅場の原因はさまざま。「まさか自分たちが…」と思うような出来事も、意外と珍しくないようです。

表面上は幸せそうに見えても、人には言えないトラブルを抱えていることも。あなたの身近にも、知られざる泥沼修羅場を経験した人がいるかもしれません。

調査時期: 2026年7月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501名

調査方法: インターネットログイン式アンケート