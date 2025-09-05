思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?
男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。
突然のお誘いに渋る理由に男は愕然…!? “ちゃんとしてる風”女子の本当の姿
「女の子って、いつもお肌つるつるだよね～」――はい、それ“見せる前提の日だけ”です。
女性が突然の誘いに焦る理由、それは心の準備というより“身だしなみの仕込み”不足かも。男性が信じてる“つるつる神話”。実は、女性の血のにじむ努力とスケジューリングでなんとか保たれているって、知っておいてくださいね?
8割の女性が男性に見せない一面あり?
マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?
OLつきな
調査時期: 2025年7月11日
調査対象: マイナビニュース女性会員
調査数: 500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート