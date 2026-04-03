「人生100年時代」と言われる今、20代からの資産形成は待ったなし。とはいえ「投資の目利き力、どうやって磨く?」と悩む人も多いはず。本連載では、20代から仮想通貨や海外不動産に挑戦し、いまはバリ島でデベロッパー事業、日本では経営戦略アドバイザーも務める中島宏明氏が、投資・資産運用の知識や体験談、そして業界の注目トピックを紹介します。

今回のテーマは、前回と同様、『自己投資(コト投資)』です。

■家賃330万円は「環境への投資」

今回ご紹介するのは、歌舞伎町で名を馳せ、今では実業家として複数の事業を展開する桑田龍征氏の著書『日本一のYouTuberの家に棲みついた経営者』です。本書は、著者が家庭の事情で住む場所を失ったことをきっかけに、YouTuber・ヒカル氏の自宅に「棲みつく」ことになった2年間の記録です。

一見、突飛な同居生活の記録に見えますが、その本質は特異な環境に身を置き、ヒカル氏の思考や行動を24時間体制で観察・吸収するという、究極の「経験投資」の物語です。グループ年商を55億円まで飛躍させた著者が、なぜこれほどまでに環境と人間関係に投資するのか? その答えが本書には示されています。

「家賃は月330万ね。食費・光熱費も当然かかる。世の中タダはない」。ヒカル氏の家に転がり込んだ初夜、著者が突きつけられたのは、冗談交じりとはいえ、一般常識をはるかに超える入居条件でした。

多くの人は、この金額を聞いて「高すぎる」と足踏みをするでしょう。しかし、桑田氏は、これを単なる「住居費」ではなく、自分を劇的に進化させるための「環境への投資」と捉えました。家を追い出された絶望的な状況を「自分が進化できる絶好の機会」と直感したのです。

環境を変えることにはコストが伴います。ヒカル氏の家では、生活動線の最優先は「撮影」にあり、深夜であってもカメラが回ればそこはプライベートではなく「現場」へと変貌します。桑田氏は、月330万円という投資、そしてプライバシーを捨てるという精神的コストを自らに課し、退路を断って環境に自分を強制的に適合させました。コンフォートゾーン(快適な空間)を抜け出し、成功者の基準値に自分を合わせる。これこそが、凡百の努力を飛び越えて人生を劇的に変えるための「最短ルート」だったのです。

■人生の停滞期を突破する「コト投資」の圧倒的リターン

桑田氏がヒカル氏の家に移住した背景には、妻から「もう、あなたの居場所はこの家にはないから」と告げられるという、人生のどん底があったそうです。手元に残ったのは使い道のないプライドだけという状況で、彼はヒカル氏に「しばらく家に泊めてくれ」と連絡しました。

このとき桑田氏が選択したのは、一時しのぎのホテル暮らしではありませんでした。それは「日本一のYouTuberと同居する」という、世界で唯一無二の「経験」への投資でした。桑田氏はこの移住を単なる逃避ではなく、「同居人」としての新しい物語の始まりだと定義したのです。

現代において、モノの所有がもたらす成長には限界があります。一方で、他人が決して真似できない「異質な経験」は、その人の市場価値を決定づける希少性へと変わります。桑田氏はヒカル氏の家に飛び込んだことで、自身のブランドや事業を再構築するきっかけを掴みました。停滞期を突破するために必要なのは、守りに入ることではありません。すべてを投げ捨てるようにしてでも、心臓が波打つような「未知の経験」にリソースを全振りすることです。その経験から得られるリターンは、後に「グループ年商55億円」という目に見える数字となって跳ね返ってくることになります。

■攻略本を捨てて「ヒカル」という現場に潜った

世の中には成功法則を説くビジネス書が溢れています。しかし、桑田氏はヒカル氏のすごさは、外からは見えない「構造」として成立していると指摘します。そして、その構造を理解するためには、最も近い場所で彼の思考と行動を「観察」し続ける必要がありました。

桑田氏が現場で盗み取った「一次情報」は、驚くべきものでした。

・カメラが回った瞬間に空間の重力が変わるような「オン・オフ」の鮮やかな切り替え

・トイレを情報収集の拠点とし、SNSのトレンドを秒単位で把握する執念

・視聴者の反応をデータアナリストのように冷徹に読み解き、仮説を立てる「神目線」

これらは、ヒカル氏本人が教えてくれたものではなく、桑田氏が自らの時間と意識を投じ、現場で勝手に言語化して盗み取ったものだそうです。二次情報(誰かがまとめた情報)を消費しているだけでは希少性は宿りません。当事者として「現場」に潜り込み、五感を通じて得た情報だけが、血肉となって独自の成功法則に変わるのです。攻略本を捨てて一次情報の源泉にダイブする自己投資こそが、代替不可能な存在へと押し上げます。

■だれと付き合うかが年商・年収や未来の基準値を決める

桑田氏が提唱する重要な概念に「運命共同体」があります。これは単なる仲良しグループではなく、共通の利害と目的を持ち、互いの価値を高め合う「クローズドな結束」を指します。

『令和の虎』やヒカル氏を中心としたコミュニティは、まさにこの典型。ここに属する経営者たちは、個人では得られない知名度や影響力を、コミュニティに属することで手に入れています。

・共通の難題が現れた際に発揮される、驚くほどの一体感と結束

・金銭的な利益だけでなく、理念と目標で結びつく関係

・互いの違いを強みとして機能させ、化学変化を起こす構造

この「運命共同体」に参画するためには、自らも価値を提供できる存在であるという「コスト」を支払わなければなりません。桑田氏はヒカル氏の隣で「自分に何ができるか」を問い続け、才能を輝かせるための「組織の左腕」としての役割を見出しました。だれと付き合うかは、未来の基準値を決定します。虎たちが集まる運命共同体に身を置くことは、自分の基準値を強制的に引き上げる、最も効率的な自己投資なのでしょう。

■人生最大のショートカットは「付き合う人の総入れ替え」

桑田氏の人生は、転落と再生の繰り返しとも言えます。歌舞伎町でトップクラスの成績を残しながらも、国税調査で1億円の追徴金を課され、覚悟を決めて「表の世界」での再スタートを切りました。そして家出を機に、桑田氏は再び人間関係をアップデートしました。

ヒカル氏との同居は、人生最大の「ショートカット」をもたらしました。

・入ってくる情報の鮮度が変わり、ひろゆき氏や堀江氏といった人脈が広がった。

・ヒカル氏から「桑田さん、格が一個上がりましたよね」と言われるほど、自身の視座が向上した。

・自身のチャンネル運営においても、ヒカル氏のノウハウを解析・活用することで数字が明確に変わり始めた。

人間関係の総入れ替えには、過去の居場所を捨てるという痛みが伴います。しかし、桑田氏は「居心地の良い場所に留まるべきではない」と言います。すべてを投げ捨ててでも、自分より圧倒的に影響力のある存在の隣に飛び込む。この「付き合う人の強制的な入れ替え」こそが、自力では何年もかかる成長をわずか数ヶ月で成し遂げるための、最も強力な人生のショートカットだったのです。

■自己投資の終着駅は「新しい自分」との出会い

自己投資の究極の目的は、単なるスキルの習得ではなく、「自分が何者であるか」を再定義することにあります。桑田氏は、ヒカル氏という才能を間近で観察することで、皮肉にも「僕はヒカルにはなれない」という結論に辿り着きました 。

本の中で桑田氏は、ヒカル氏は最短距離で答えを見つけ出す「攻略本を見る天才」。桑田氏自身は寄り道をして全ての壺を割りたい「全ての壺を割る凡人」だったと表現します。この決定的な違いを認めたことで、桑田氏は自分自身の戦い方を確立しました。

・前に立つ「エースストライカー」ではなく、周囲を生かす「組織の左腕」としての役割

・属人性を消すのではなく、個性と情熱を主語にする「属人的仕組み化」という経営哲学

・自分自身の「勝ちにいく理由(パッションの源泉)」の再確認

高次元の他者と出会うことは、自分を映し出す「鏡」を手に入れること。一人で自分を見つめていても、自分の背中を見ることはできません。自分とは異なる、圧倒的な実績を持つ他者の価値観に触れ、その差を分析するプロセスの中で、初めて「自分自身の輪郭」が浮き彫りになります。

自己投資の旅は、憧れの誰かを目指すことから始まりますが、その終着駅は「新しい自分」との出会いです。桑田氏がヒカル氏の家に棲みつくことで「組織の左腕」という唯一無二の立ち位置を見つけたように、誰しもが経験や人間関係への投資を通じて自分だけのステージを見つけ出せるはずです。「出逢いを止めるな。無駄にするな」。この言葉に、人生を劇的に変えるための本質が凝縮されています。