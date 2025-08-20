クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
連載
掲載日
クレジットカードにデビットカード、電子マネー、プリペイドカード、QR/バーコード決済……今や多くの人の生活になくてはならない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済にまつわるあるある(!?)体験を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。
とあるユーザーの体験とは?
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
「横浜市商店街広域プレミアム商品券」申込受付開始 - 1口10000円の購入で12000円の買い物ができる
Visaカード会員限定「FIFA World Cup 26」観戦チケットの先行応募受付へ
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第96回 【漫画】キャッシュレス決済は便利でよく使うけど……
【大阪・関西万博】JR西日本、記念ICOCA＆フォトフレームのセットをオンラインで発売 - 15000セット限定
「ビューカード ゴールド」新規入会で最大20000ポイントのキャンペーン - 家族カード同時入会でさらに3000ポイント
各社が提供するクレジットカード・電子マネーに関する話題について扱います。主に銀行系、信販系、メーカー系問わず国内外の各種クレジットカードの便利な活用情報などを紹介していきます。