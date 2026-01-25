働き方やコミュニケーション手段が多様化する中、ビジネスマナーは単なる「形式」ではなく、信頼や安心感を築く共通言語に。厚生労働省の「能力開発基本調査」によると、企業の教育訓練として75.4%の企業が新規採用者向け研修を実施し、続いて「ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識」を研修内容として行っている事業所も一定の割合を占めています。

それでも、敬語の誤用や連絡マナーのズレに頭を抱える若手が絶えないのは、ルール化しにくい“相手への配慮”の部分にこそ、現代ビジネスマナーの本質があるからではないでしょうか?

今回はそんな「ビジネスマナー」におけるさまざまな失敗談をマイナビニュース会員に聞いたので、一部抜粋しクスっと笑えるマンガで紹介していきます。

■敬語が上手く使えなかった」(男性／49歳)

■敬語が上手く使えなかった」(男性／49歳)

社会人になれば日常的な言葉遣いではなく、あらゆる場面で「敬語」を使うことが強いられます。面倒だと思うかもしれませんが、敬語は相手に対しての“敬意”や“配慮”を示す言葉遣いなので、若い人ほどしっかり使えれば礼儀正しい印象を与えます。いくら仕事ができたとしても、相手を不快にさせる乱暴な言葉遣いではマイナスイメージを持たれてしまうでしょう。

調査時期: 2023年8月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート