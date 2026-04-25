働き方やコミュニケーション手段が多様化する中、ビジネスマナーは単なる「形式」ではなく、信頼や安心感を築く共通言語に。厚生労働省の「能力開発基本調査」によると、企業の教育訓練として75.4%の企業が新規採用者向け研修を実施し、続いて「ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識」を研修内容として行っている事業所も一定の割合を占めています。

それでも、敬語の誤用や連絡マナーのズレに頭を抱える若手が絶えないのは、ルール化しにくい“相手への配慮”の部分にこそ、現代ビジネスマナーの本質があるからではないでしょうか?

今回はそんな「ビジネスマナー」におけるさまざまな失敗談をマイナビニュース会員に聞いたので、一部抜粋しクスっと笑えるマンガで紹介していきます。

■「会合に遅刻してしまった……」（男性／47歳）

時間を守るのはビジネスマナーの基本ですが、やむを得ない事情があることも理解されています。しかし、それに甘んじて『ちょっとくらいなら平気だろう』と遅刻グセがついてしまったり、プライベートでは超ルーズな人もいるようです。

調査時期: 2023年8月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート