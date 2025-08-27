バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

「乗りたくても乗れず、放置していたらタイヤが変形していた」(男性／40歳)

社会人になって忙しくなるとバイクに乗れない時期もありますが、タイヤは3カ月程度なら放置しても問題ありません。ところが空気圧が抜けていたり、紫外線やらオゾンでゴムの劣化が進むとトレッド(接地面)に変なクセがついたり、ヒビ割れが発生することもあるんですよね。

降雪地に住んでいるマニアの場合、冬の保管時にはセンタースタンドだけでなく、フロントスタンドなども使って前・後輪を浮かすそうです。こうすればタイヤに負担がかかりませんが、ゴムという物質は動さないのもダメだそうで、やはり乗るのが一番なのだとか。タイヤだけでなくエンジンのためにも、少しでも乗ってあげるのが一番ですね。

