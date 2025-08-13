バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

「ATの大型スクーターより、自分でギアを操作できるMTのバイクが好きだった」(男性／44歳)

日本国内で販売されるクルマは99%がATだそうです。しかし、バイクの場合はMTのオートバイを好み、ATのスクーターを敬遠する人も多いんですよね。これはバイクが趣味の乗り物という要素が強いからですが、一度乗ると手放せなくなるのがスクーターの恐ろしいところです。

ところが、ここ最近はスクーター以外のバイクでも、クイックシフター付きやクラッチ操作不要のATモデルが増えてきました。“バイクはMTでなければならぬ派”の中にも、「それなら許す」という近代主義者と、頑として“完全MT”を突き通す原理主義者に分かれるかもしれません。筆者はドケチなノンポリなので、安くて壊れなけりゃどっちでもいいのですが。

調査時期: 2025年2月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 504人

調査方法: インターネットログイン式アンケート