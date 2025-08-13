男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

私はおしゃべりが大好きです。

友達と他愛もない話をしながらお出かけしたり、美味しいものを食べたり、そういう時間も大切に過ごしてきました。

が……

年々自分のこだわりが強くなり、行きたいところが増えるのはいいんだけれど同時に興味がないものも増える。自分好みのメニューを考えてたら、到底誰かと重なるとは思えないマニアックなコース。適当な時間に家を出たりするし、長い間その場所に留まったりする。

ようは、自分のペースでしか動けなくなってきたんですね。

私は食べ物にはあんまり興味がなくて、とにかく目で見るものが一番大事です。動物園にも一人で行きますが、気づいたら４時間ずっと歩いてたりします。こんなペースに友人を付き合わせるのは申し訳無さすぎる。

でも、センスの合う友人がいると、その友人のマニアックなコースが新鮮で面白かったりするんですね。実はこのセンスが一番合うのは長男。まあ小さい頃からどこに連れて行ってもウケまくりでした。本人曰く観察の鬼で好奇心の塊だから、何でも楽しめるんですね。

やっと自分の時間ができたアラフィフの私たち。

すぐ１人で出かけちゃいますけど、誘われたらホイホイついていくので友人各位どうぞよろしくお願いします！

