6年前、誰より大好きだったお父さんを事故で亡くした結愛。悲しみに沈む彼女を支えたのは、婚約者の尚央と親友のチカ。やっと幸せを掴めると思っていた――その矢先。出張先で“鬼上司”に告げられたのは、信じがたい言葉。

「君のお父さんの死に彼が関わっているとしたら――?」父の死は事故じゃない…? しかも、容疑者は尚央!? 信じたいのに、胸の奥に小さな不安が芽生えていく。そして、チカにも秘密があって――。“愛”と“真実”のあいだで、結愛の運命が静かに動き出す。

12月13日配信開始、コミックシーモアオリジナル漫画『愛してる、だから君を殺すことにした』(著・橘えいこ)より一部をご紹介します。

次回、続きます。

(C) 橘えいこ/シーモアコミックス