「うらやましいです…私もこんな家族が欲しいです♪」ママからの人望も厚い保育士・清花は今日も優しく微笑むが…。主人公・佳奈は、夫も息子もママ友も全て清花に操られ、人間関係をズタボロにされる恐怖を味わうことに――!?
『朝8時、息子の先生が家庭を壊し始めます』(企画:漫画のシュララ 脚本:綾瀬なつ 作画:ya-com/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。
⇒✅前回のお話を読む
つづく――
保育園の担任の先生が、ウチの夫と不倫!?
✅『朝8時、息子の先生が家庭を壊し始めます』を1話からイッキ読み!
『朝8時、息子の先生が家庭を壊し始めます』(企画:漫画のシュララ 脚本:綾瀬なつ 作画:ya-com/KADOKAWA)
「これ…どういう事?」車で保育園に迎えに行く途中の佳奈は、ブレーキの下から避妊具を発見してしまう。「まさかうちの夫が?」と疑心暗鬼になりつつも、息子の描いた家族の絵を見てどこかホッとする佳奈。
「うらやましいです…私もこんな家族が欲しいです♪」ママからの人望も厚い保育士・清花は佳奈に微笑むが…やがて佳奈は、夫も息子もママ友も全て清花に操られ、人間関係をズタボロにされる恐怖を味わうことに―!?