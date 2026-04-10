「うらやましいです…私もこんな家族が欲しいです♪」ママからの人望も厚い保育士・清花は今日も優しく微笑むが…。主人公・佳奈は、夫も息子もママ友も全て清花に操られ、人間関係をズタボロにされる恐怖を味わうことに――!?

『朝8時、息子の先生が家庭を壊し始めます』(企画:漫画のシュララ 脚本:綾瀬なつ 作画:ya-com/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

つづく――



