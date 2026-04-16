夏希は結婚して10年。夫・英明と5歳の娘・茜との3人暮らし。なんの不満もなく暮らしてきたある日、英明の浮気現場に遭遇した。ショックのあまり意識を失ってしまった夏希が目を覚ますと、なんと2年前にタイムリープしていて――!?

『4周目の人生でついにクズ夫を捨てました』(原作:茂由茂子 漫画:すぅ/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは、『4周目の人生でついにクズ夫を捨てました』(原作:茂由茂子 漫画:すぅ/KADOKAWA)にてお楽しみください!



