父には、"本当の家族"がいるらしい。17歳のはるかは幼いころから母親と二人暮らしをしている。父親は遠くに暮らしていて、たまに会うと甘やかしてくれる。2人は離婚したのだろうけれど、それでも一人娘である自分は両親に愛されている、はるかはそう信じて疑ったことはなかった――父から｢お前には姉がいる｣と告げられるまでは。
シリーズ立ち行かないわたしたち『不倫の子だなんて知りたくなかった』(URON/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
第4話 本当のこと(2)
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父には私以外の「娘」が、母以外の「妻」がいる
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『不倫の子だなんて知りたくなかった』(URON/KADOKAWA刊)
17歳の春、父には私以外の「娘」がいて、母以外の「妻」がいると知った。
父には、"本当の家族"がいるらしい。
17歳のはるかは幼いころから母親と二人暮らしをしている。父親は遠くに暮らしていて、たまに会うと甘やかしてくれる。2人は離婚したのだろうけれど、それでも一人娘である自分は両親に愛されている、はるかはそう信じて疑ったことはなかった――父から｢お前には姉がいる｣と告げられるまでは。父にはもう一つの家族があって、はるかは両親の不倫の末に産まれた子だった。そのことを知った日から、母への嫌悪感が募っていく。自分は望まれない子どもだったのか? 自分が産まれたことで、誰かの家族を壊していた? はるかは本当のことを知るために、まだ見ぬ"姉"に会いにいくことにするが……。
自分の生い立ちと親の罪に向き合う思春期の心を丁寧に描くセミフィクション。
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