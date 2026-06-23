「この子たちを置いて死ねないよ!」40歳独身・安達珠子が愛猫たちのために決意したのは……婚活!?

『ねこ婚　猫のための交際ゼロ日婚』(たけみゆき/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

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つづく――

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『ねこ婚　猫のための交際ゼロ日婚』(たけみゆき/KADOKAWA)

猫を守るために交際0日で結婚した男女。不器用すぎる二人はすれ違いながらも、生活を共にしていくうちに徐々に家族愛を学び、“二人のペース”でゆっくり歩み寄っていく物語。