「この子たちを置いて死ねないよ!」40歳独身・安達珠子が愛猫たちのために決意したのは……婚活!?
『ねこ婚 猫のための交際ゼロ日婚』(たけみゆき/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。
⇒✅前回のお話を読む
つづく――
『ねこ婚 猫のための交際ゼロ日婚』(たけみゆき/KADOKAWA)
猫を守るために交際0日で結婚した男女。不器用すぎる二人はすれ違いながらも、生活を共にしていくうちに徐々に家族愛を学び、“二人のペース”でゆっくり歩み寄っていく物語。
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掲載日
「この子たちを置いて死ねないよ!」40歳独身・安達珠子が愛猫たちのために決意したのは……婚活!?
『ねこ婚 猫のための交際ゼロ日婚』(たけみゆき/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。
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つづく――
『ねこ婚 猫のための交際ゼロ日婚』(たけみゆき/KADOKAWA)
猫を守るために交際0日で結婚した男女。不器用すぎる二人はすれ違いながらも、生活を共にしていくうちに徐々に家族愛を学び、“二人のペース”でゆっくり歩み寄っていく物語。
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