夏希は結婚して10年。夫・英明と5歳の娘・茜との3人暮らし。なんの不満もなく暮らしてきたある日、英明の浮気現場に遭遇した。ショックのあまり意識を失ってしまった夏希が目を覚ますと、なんと2年前にタイムリープしていて――!?

『4周目の人生でついにクズ夫を捨てました』(原作:茂由茂子 漫画:すぅ/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

つづく――

『4周目の人生でついにクズ夫を捨てました』(原作:茂由茂子 漫画:すぅ/KADOKAWA)

夏希は結婚して10年。夫・英明と5歳の娘・茜との三人暮らし。なんの不満もなく暮らしてきたある日、英明の浮気現場に遭遇した。相手はなんと夏希の親友・綾香だった。それにショックを受けた夏希は「綾香と英明を出会わせなければよかった」と激しく後悔しながらその場で倒れてしまう…。しかし次に目を覚ますと、綾香と英明を会わせた二年前にタイムリープしていた! 「家庭を守るために綾香を英明に会わせないようにしよう」と決めた夏希は、家庭を守るために奮闘する。いよいよ運命の日。あの日と同じように帰宅すると、同じように英明と女性がいるようで…。夏希に何度と訪れるタイムリープ。果たして幸せな家庭を取り戻すことができるか？