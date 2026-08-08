彼に強引に抱かれるたびに、好きと不安がごちゃまぜになっていく…。白井ハル(29)は4歳年下の彼・友弘と付き合ってもうすぐ3年。いつも忙しい彼を支えたいと、週末は家事をするために彼の家に通っていた。結婚や出産へと進んでいく女友達への焦り。彼に重い女だと思われたくなくて言えない言葉。彼の愛を信じることだけが幸せにつながると思っていたのに、裏切りは突然訪れて──。そんな時出会ったのは、仕事のトラブルを助けてくれたシングルファザーの濱本。彼が気づかせてくれたのは、ハルが本当に欲しかった幸せのカタチで…!?

【脱・都合のいい女】のためのラブストーリー!!藤堂はくるが描く、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『もっけの幸い〜ダメな男にサヨナラします〜』より一部をご紹介します。

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1話(1)

次回、続きます。

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