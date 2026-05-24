独身でいるか結婚するかは自由なはずなのに、なぜか“結婚トークの包囲網”がじわじわ狭まってくる30代。

でも、30代の日常はそれだけじゃない。仕事では中堅ポジションになり、後輩もできて責任は増える。体力は少し落ちた気がするのに、将来の選択はどんどん現実味を帯びてくる。

2020年の調査では、30歳時点の未婚割合は男性50.4％、女性40.5％で、独身は“少数派”ではありません。

それでも、友だちの出産報告にザワっとしたり、親のひと言にモヤっとしたり。

この連載は、そんな30代独身のリアルをゆるっと描く漫画です。「あるある」と笑えて、少しだけ救われる。今を生きる30代の物語です。

→✅「30代独身の本音」を1話から無料でイッキ読み!

“夜遊びを楽しめる30代”になるはずだった… 独身女のリアルな夜事情

現実は直帰してダラダラ

“夜遊びを楽しめる30代”に憧れていた頃は、仕事終わりにバーへ行ったり、趣味を満喫したりする毎日を想像していた。

でも実際は、仕事が終わる頃にはHPがほぼゼロ。一刻も早く家に帰って、何もせず横になりたくなる日も増えていく。

理想とは少し違ったけれど、そんな“回復優先”な夜事情もまた、30代独身のリアルです。

30代独身の本音と、時代の空気

独身が当たり前になりつつある時代でも、感情は人それぞれ。この連載では、30代を生きる独身の私たちの“ちょっとした本音”を、社会の空気といっしょにゆるく切り取っていきます。きっとどこかで、「わかる」と思える瞬間があるはずです。

✅】30代後半で独身、周りも独身なのに… 抱いてしまう“この感情”は本当に少数派? →【30代独身の本音】を1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2026年2月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 202人

調査方法: インターネットログイン式アンケート