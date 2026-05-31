独身でいるか結婚するかは自由なはずなのに、なぜか“結婚トークの包囲網”がじわじわ狭まってくる30代。

でも、30代の日常はそれだけじゃない。仕事では中堅ポジションになり、後輩もできて責任は増える。体力は少し落ちた気がするのに、将来の選択はどんどん現実味を帯びてくる。

2020年の調査では、30歳時点の未婚割合は男性50.4％、女性40.5％で、独身は“少数派”ではありません。

それでも、友だちの出産報告にザワっとしたり、親のひと言にモヤっとしたり。

この連載は、そんな30代独身のリアルをゆるっと描く漫画です。「あるある」と笑えて、少しだけ救われる。今を生きる30代の物語です。

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30代独身男は“地雷扱い”? “独身コンプレックス”をこじらせるきっかけは…

結婚願望がないわけじゃない。でも30代になると、「まだ独身なんだ」「何か問題があるのかな」と周囲から思われていそうで、急に焦る瞬間がある。

実際にどう思われているかはわからない。それでも気になってしまうのは、自分自身が独身という状況を意識しているからなのかもしれません。

そんな複雑な感情もまた、30代独身の本音のひとつです。

30代独身の本音と、時代の空気

独身が当たり前になりつつある時代でも、感情は人それぞれ。この連載では、30代を生きる独身の私たちの“ちょっとした本音”を、社会の空気といっしょにゆるく切り取っていきます。きっとどこかで、「わかる」と思える瞬間があるはずです。

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調査時期: 2026年2月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 202人

調査方法: インターネットログイン式アンケート