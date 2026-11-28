バルセロナの2選手がデポルティーボ戦を欠場することが決定した。

現在ラ・リーガで首位に位置するバルセロナは29日、アウェイで行われるラ・リーガ第14節でデポルティーボと対戦する。

同試合に向けては2試合のサスペンション中のMFフェルミン・ロペスの欠場が決定しているが、新たに2選手の欠場が決定した。

28日、デポルティーボ戦に向けた公式会見の場に出席したハンジ・フリック監督は、最新のチームニュースに言及。その中でMFマルク・ベルナルとDFアレハンドロ・バルデの2選手の欠場を明言した。前者に関しては過負荷、後者に関しては足首の捻挫が原因となった模様だ。

「マルク・ベルナルとバルデは欠場となる。一方、ロドリとクリステンセンはトレーニングに参加しており、遠征メンバーにも帯同する。ラミン・ヤマルと同様、彼らは試合に出場できる可能性がある」

なお、フェルミンに加え、ベルナルの不在を受け、フリック監督は17歳のラ・マシア出身MFオリアン・ゴレンを遠征メンバーに招集。スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』によれば、定期的にトップチームのトレーニングに参加している逸材MFはベンチ入りメンバーに選出される可能性もあるとのことだ。