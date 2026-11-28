リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ監督が、今節のマージーサイド・ダービーへ向けて意気込みを示した。27日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

今夏、イラオラ監督を招へいしたリヴァプールは、11試合を消化したリーグ戦で勝ち点「21」の4位につけている。11月の代表戦明けは、マンチェスター・ユナイテッドを4－0で下すと、25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節クラブ・ブルッヘ戦でも3－0で勝利を収め、上り調子で今節に臨む。

そして今節は敵地でエヴァートンとの“マージーサイド・ダービー”に臨むイラオラ監督。指揮官は、「この戦いに参加することができてとてもうれしい。楽しみたいし、楽しむためには試合に勝つしかないと思っている」と語り、ライバル撃破へ意気込みを示した。

スペインのバスク地方出身のイラオラ監督は、現役時代にアスレティック・ビルバオの選手としてレアル・ソシエダとの“バスク・ダービー”を経験。指揮官は当時の記憶を回想しつつ、「ダービーは特別なものだと思う」と言及。さらに「誰もが勝ちたいと思っているのが伝わってくる」とダービーマッチが持つ重みと熱量を説いている。

データサイト『Opta』によると、リヴァプールはリーグ戦におけるエヴァートンとの直近31試合で15勝14分2敗と大きく勝ち越しているものの、引き分け決着も多い。イラオラ監督は「順位やどの大会で戦うかは関係ない。我々は高い競争力を発揮しなければならないし、それぞれの役割を全うし、一対一の勝負に勝たなければならない。誰もが勝利を渇望しているからこそ、我々は高いレベルで戦う必要がある」と、気を引き締めており、敵地での勝ち点3獲得を見据えた。