モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。今回の放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「迷惑行為『少林寺レーシング』動画がSNSで拡散…その背景は？」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。（※放送当時の内容です）――交番に押しかけて「少林寺じゃ！」と叫ぶなどの迷惑行為「少林寺レーシング」が全国で問題になっています。大阪府内では少年らの検挙・補導が相次ぎ、島根県でも110番へのいたずら通報で少年2人が逮捕されました。さらに警視庁も11月20日、厳正に対処すると警告。今回は情報社会学が専門の学習院大学非常勤講師・塚越健司さんが、SNSで迷惑行為が拡散する背景について解説しました。◆迷惑行為「少林寺レーシング」の動画がSNSで拡散…その背景は？吉田：「少林寺レーシング」と呼ばれる迷惑行為の動画がSNSで拡散しています。塚越さん、聞き慣れない言葉ですが、この「少林寺レーシング」とは何ですか？詳しく教えてください。塚越：「少林寺レーシング」というのは、交番を訪れて突然「少林寺じゃ！」と叫んで逃げたり、公衆電話から110番にいたずら電話をかけたりする「迷惑行為」のことです。SNS上でこの「少林寺レーシング」を名乗る複数のアカウントが迷惑行為を煽っており、実際にそれを撮影した動画がSNSで拡散。小中学生を中心にこれを模倣する動きが広がっています。実際に大阪府内では、9月中旬から10月末までに交番で叫ぶような迷惑行為やその関連事案がおよそ280件確認され、7歳から16歳までのおよそ50人が検挙・補導されています。7歳の小学校低学年の子がですよ……。これについては今月2日、警察の業務を妨害した疑いで18歳の少年が逮捕されました。こうした事案は大阪府だけでなく、兵庫県では補導された中に小学校低学年もいるなど全国各地に広がっていて、警察も警戒を強めています。なぜ「少林寺」なのかということは分かっていません。ーー大阪府内の約280件、約50人という数字は、10月末までの集計です。11月2日には、SNSで暴走行為などを予告する虚偽の投稿をおこない、警察に警戒業務をさせたとして、18歳の男が偽計業務妨害の疑いで逮捕されています。また、11月17日には島根県松江市で、110番へのいたずら通報で警察の業務を妨害した疑いにより、16歳と17歳の少年2人が逮捕されました。警察によると、ほかにも少年3人が関わったとみられています。吉田：「少林寺レーシング」だけではなく、警察官を挑発して逃走する「ポリ鬼（おに）」という迷惑行為も問題になっているんですか？塚越：「ポリ鬼」は「ポリス鬼ごっこ」の略で、警察官をわざと挑発して、追いかけてくる警察官から逃げるといった、悪質ないたずらです。宮城県では今年5月、交番に爆竹を投げつけたりロケット花火を発射したりするなど、複数の事件で高校生らが書類送検されています。調べに対して、警察官に追いかけさせようと思ったと述べています。宮城県では同じような事件が別に起きているのですが、その件では警察官の反応を面白がるために行ったと少年たちが説明しており、動画をInstagramに投稿していたということです。面白半分なのかもしれませんが、迷惑行為というより犯罪行為です。なので、絶対にこうしたことはしてはいけません。吉田：「少林寺レーシング」と「ポリ鬼」のSNSでの拡散。どんな背景があるんでしょうか？塚越さん：若者が警察を挑発するような行為自体は昔からありました。ただ、以前は仲間内で面白がっていましたが、今はSNSでその様子が拡散することから、不特定多数の人から注目が集まる、“いいね”がもらえるということで、ある種の承認欲求みたいなものが大きくなってしまうことがあるのかと思います。さらに、SNSでその動画を見て、別の人がマネるという「模倣の連鎖」が起こりやすくなっています。実際に補導された少年の中には、ネットの行為をまねたということで、小中学生が見てまねちゃっているわけですよね。結構、年齢が低いんですよ。また、「少林寺レーシング」を名乗るアカウントでは、迷惑行為の内容に応じてステッカーを配るという投稿まであったという報道もあります。場合によっては収益化とかもあると思いますが、やはり承認欲求というところが大きいのかなと思います。いずれにしても、迷惑行為が一種のゲームになって、仲間から認められたり、SNSで注目されるということになっていますので、警察への挑発そのものよりも、SNSで注目を集めることが目的になっている可能性がありますね。ユージ：こういった迷惑行為の動画がSNSで拡散していることについて、塚越さんはどうご覧になっていますか？塚越：そうですね…、アルバイト先の冷蔵庫や冷凍庫に入るいわゆる「バイトテロ」や飲食店とかお寿司屋さんでどうのこうの…とか、ある種のインターネット上にやってはいけないことを投稿するというのは10年以上前からあるじゃないですか？そうした行為は実際に訴えられて、社会的責任を問われて大変なことになるわけですよね。今回は、そうした迷惑行為が警察までに広がっていって、迷惑行為と言いますが、やはり「犯罪」なんですよね。軽犯罪法違反や業務妨害に問われる可能性がありますので、絶対にやってはいけないですし、そうした迷惑行為に警察が対応しているあいだに、本当に困っている人への対応ができなくなる、場合によっては、命に関わる問題に対応が遅れる可能性もあります。私は、こうしたSNS上の迷惑行為については以前から「内輪ルールの優位性」と呼んでいて、誰だって悪いことだと分かっていても、仲間内でウケるということを考えてしまうと、法律よりも悪いことでも目立つことが優位になってしまう、だから、内輪ウケのためにこういうことをやってしまうんですよね。そこに、さらにSNSでの承認欲求とか不特定多数からいいねがもらえる、そうすると、いいねがこんなにもらえたよ！と仲間に自慢しちゃう……という流れがあるわけで、昔からある問題ですけれども、そうやって広がっていってしまうんですね。対応としてはですね、こういう行為はかっこ悪いことですよね、なにが「少林寺じゃ！」って……。吉田：恥ずかしいですよね。ユージ：恥ずかしいよ本当に！塚越：かっこ悪いですし、恥ずかしい行為ということを大人がちゃんと伝えて、こういった迷惑行為はやめようと思わせることを我々がやっていくということも1つの課題かなと思います。ーー11月20日、警視庁生活安全部は公式Xで「少林寺レーシング」と呼ばれる事案について注意喚起。「本当に警察を必要としている人の対処が遅れます。悪ふざけでは済まされません。警察は厳正に対処します」と警告しています。交番への迷惑目的の立ち入りは建造物侵入罪、110番へのいたずら通報は偽計業務妨害罪などに問われる可能性があります。さらに11月25日には、埼玉県入間市や千葉県我孫子市でも、交番や公衆電話で同様の行為を撮影したとみられる動画が投稿されたと報じられました。ただし、警視庁管内での発生事案は確認されていないと報じられており、動画投稿と警察による事件の認知は区別する必要があります。SNSで注目を集めるための行為が、警察の業務を妨げ、事件や事故で助けを必要とする人にも影響を及ぼしかねません。軽い気持ちでの模倣が重大な結果につながることを、改めて認識する必要がありそうです。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X： @ONEMORNING_1