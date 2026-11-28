2026／27明治安田J1リーグ第17節の5試合が28日に行われた。

3位と2位の直接対決は、柏レイソルに軍配が上がった。サンフレッチェ広島に先制されたものの、すぐに逆転すると、後半には山之内佑成のJ1初ゴールも生まれて3－1で勝利。広島を抜いて2位に浮上した。

ヴィッセル神戸は小松蓮の2得点などでジェフユナイテッド千葉を下し、リーグ戦3試合ぶり白星。鹿島アントラーズは先制点を挙げた植田直通が後半アディショナルタイムに痛恨のオウンゴールでファジアーノ岡山に追いつかれ、3試合未勝利となった。

京都サンガF.C.はラファエル・エリアスのハットトリックなど4－1でセレッソ大阪を下し、4連勝を達成した。清水エスパルスはGK梅田透吾の活躍にカピシャーバが応える決勝点で浦和レッズを下し、リーグ戦8試合ぶりの勝利を掴んだ。

28日の結果と29日の対戦カード、暫定順位表は以下の通り。

◆■J1第17節

▼11月28日（土）

清水エスパルス 1－0 浦和レッズ

京都サンガF.C. 4－1 セレッソ大阪

鹿島アントラーズ 1－1 ファジアーノ岡山

ヴィッセル神戸 3－1 ジェフユナイテッド千葉

柏レイソル 3－1 サンフレッチェ広島

▼11月29日（日）

14:00 水戸ホーリーホック vs V・ファーレン長崎

14:00 横浜F・マリノス vs FC東京

15:00 川崎フロンターレ vs ガンバ大阪

15:00 名古屋グランパス vs アビスパ福岡

16:00 FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 FC東京（37／＋28）

2位 柏（34／＋12）

3位 広島（32／＋20）

4位 町田（30／＋20）

5位 神戸（30／＋10）

6位 川崎F（28／＋6）

7位 横浜FM（26／＋7）

8位 鹿島（25／＋5）

9位 岡山（24／－3）

10位 浦和（23／－8）

11位 京都（22／0）

12位 名古屋（18／－7）

13位 清水（18／－14）

14位 C大阪（18／－15）

15位 千葉（16／－10）

16位 東京V（15／－11）

17位 水戸（15／－12）

18位 長崎（14／－6）

19位 G大阪（12／－9）

20位 福岡（8／－13）

【ゴール動画】エリアスが加入後4度目のハットトリック！