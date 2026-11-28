コパ・ボリビア2026決勝の試合終了後、主審が選手の顔面を殴る事件が発生した。27日に『TNTスポーツ』などが報じた。

ボリビア杯決勝はオールウェイズ・レディが2戦合計3－1でレアル・ポトシに勝利。現地時間25日に行われた第2戦の終了後、レアル・ポトシの選手たちが判定への抗議でホルディ・アレマン主審に詰め寄ると、レアル・ポトシのアルゼンチン人GKクリスティアン・マルティネスがアレマン主審に顔面を殴られた。

さらにレアル・ポトシの選手4人とコーチ陣3人にもレッドカードが提示されるなど混乱が広がり、警察も審判団を守るために介入。アレマン主審が退場する際には観客が物を投げ込まれたようだ。

スペイン紙『マルカ』によると、被害者となったマルティネスは試合後、口から出血したことを明かした一方、主審に対して「母親が死ねばいい」「主審がしてきた悪いことが、すべて自分に返ってくるように」などと言ったことを認めた模様。その後、29歳のアルゼンチン人GKは、SNSに長文の声明を掲載し、法的措置も告訴もしないこと、この件は終わりにして対立が続くのを避けたいことを強調。ただし、「当局が確認したいことがあれば全面的に協力する」ともした。

ボリビアサッカー連盟（FBF）の審判委員会は27日、アレマン主審を2026年の残りの試合で担当から外す暫定措置を決定。最終的な処分は未定だが、規律規定では罰金のほか、1〜3年のサッカー関連活動の禁止が科される可能性がある。

また、ボリビアメディア『DIEZ』によると、ホセ・ホルダン審判委員長はアレマン主審が深く反省しており、侮辱を受けて感情をコントロールできなくなっていたことを認めた。また、同委員長は再発防止を誓いつつ、適切な試合進行を維持する責任は、審判だけでなく選手にもあると指摘した。

【衝撃映像】主審が審判を殴る