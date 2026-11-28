ハル・シティを率いるセルゲイ・ヤキロヴィッチ監督が、日本代表MF守田英正の状態に言及した。27日、地元メディア『ハル・ライブ』が伝えている。

昨シーズン限りでスポルティングを退団し、今夏にフリーでハル・シティに加入した守田は、プレシーズン中に負傷した影響で出遅れたものの、8月25日に行われたカラバオ・カップ2回戦のストーク（2部）戦で途中出場して新天地デビューを飾ると、同29日に行われた第2節のコヴェントリー戦に先発出場し、プレミアリーグデビューも果たしていた。

しかし、その後、内転筋の問題でしばらく離脱すると、10月11日のエヴァートン戦に出場して以降、4試合連続で途中出場したが、今月7日のアーセナル戦から再び欠場している。

直近2試合でベンチ外となっているなか、守田の状態について聞かれたヤキロヴィッチ監督は「守田はふくらはぎの別の箇所に違和感を訴えており、今は少し落ち込んでいる」と語りながら、「本人も残念がっているけど、彼が再び復帰できるよう全力を尽くしていく。現時点では、あと4週間ほど離脱することになりそうだ」と離脱期間を明かしている。

これにより、ここまでハル・シティで公式戦6試合の出場にとどまっている守田は年内を欠場する見通しで、復帰は2027年になってからになりそうだ。